La Torcia della Pace arriva al Santuario

L'iniziativa è nata per dare un segno tangibile della bontà del Corpo di Polizia Penitenziaria troppo speso bistrattato e criticato dimostrando che con una semplice oggetto si si può trasmettere un segno di pace e di speranza

Mediagallery

Il 5 febbraio è sbarcata la Torcia della Pace in città. Continua la staffetta partita da Milano che, attraversando tutte le regioni, è sbarcata a Livorno. Dopo un tour pisano compreso piazza dei Miracoli è salita su a Montenero per la benedizione nel Santuario passando dai posti più caratteristici del litorale labronico. L’iniziativa è nata per dare un segno tangibile della bontà del Corpo di Polizia Penitenziaria troppo speso bistrattato e criticato dimostrando che con una semplice oggetto si si può trasmettere un segno di pace e di speranza. E’ il viaggio a due ruote pensato dalla Polizia Penitenziaria che vuole portare un messaggio religioso ma anche laico sui valori della fratellanza, solidarietà e spirito di sacrificio.

Sabato 5 febbraio gli staffettisti in bicicletta hanno iniziato e portato a termine questa giornata insieme. A cavallo della bicicletta la spedizione capitanata da Ferdinando Ruotolo, ispettore di Polizia Penitenziaria del servizio navale di Gorgona che insieme ad altri due colleghi del servizio navale e un collega del carcere di Livorno hanno pedalato per più di 100 km.