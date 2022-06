La Vespucci in porto a Livorno fino a domenica. Ecco gli orari per visitarla

Nelle foto gentilmente concesse dalla Marina Militare la mitica nave scuola Amerigo Vespucci

La nave scuola, ormeggiata al molo Capitaneria - Sud del porto di Livorno, sarà aperta alle visite a bordo in favore della popolazione sabato 25 e domenica 26 giugno dalle 10 alle ore 13

La nave scuola Amerigo Vespucci è entrata in porto venerdì 24 giugno a Livorno, al termine delle attività della pre-campagna d’istruzione iniziata lo scorso 23 maggio da La Spezia con le soste nei porti di Rapallo, Montecarlo, Imperia, Gaeta, Procida, Monte di Procida, Napoli, La Maddalena e Portofino, ricevendo complessivamente più di 13.000 visitatori.

Anche a Livorno la nave Vespucci, ormeggiata al molo Capitaneria – Sud del porto di Livorno, sarà aperta alle visite a bordo in favore della popolazione che si terranno sabato 25 e domenica 26 giugno dalle 10 alle ore 13.

Tra le attività svolte durante la pre-campagna e che proseguirà anche durante la campagna d’istruzione, l’imbarco di alcuni ricercatori dell’Istituto Superiore di Sanità, che raccolgono campioni di acqua marina in tutto il Mediterraneo per analizzare la salute dei nostri mari. Sabato 2 luglio avrà inizio la Campagna d’istruzione per i 143 allievi che compongono la “prima classe” dell’Accademia Navale di Livorno di cui 13 stranieri provenienti da 6 Paesi esteri i quali inizieranno il tirocinio pratico a bordo che completerà la loro formazione etico-militare iniziata in maniera teorica nel primo di studi presso l’Istituto labronico.

Condividi: