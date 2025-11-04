“La vita non me l’ha permesso prima, ora ci provo”

Il primo giorno di scuola in via La Pira al Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti

Mario Bartoli torna a scuola per prendere la licenza media: “L’accoglienza è stata calorosa. Il sogno è arrivare fino al diploma"

“Voglio fare quello che non sono riuscito a fare prima, ammesso che ora ci riesca”. A parlare è Mario Bartoli che da ieri 3 novembre, primo giorno di scuola, ha deciso di riprendere in mano i libri per conseguire la licenza media. L’accoglienza è stata calorosa: “Quando mi hanno visto entrare in aula mi hanno detto: tu cosa ci fai qui? Ti vogliamo bene”. Le lezioni si tengono ogni mattina, dalle 9 alle 12, in via La Pira al Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti. “Ho iniziato questo percorso dopo che 55 anni fa la vita mi ha portato ad interrompere gli studi dopo la quinta elementare per andare a lavorare. Andrò avanti fino a dove mi porta la volontà. Il sogno è arrivare fino al diploma”, dice con entusiasmo al termine del suo secondo giorno. “Stamattina ho iniziato a studiare le potenze e le espressioni”. Per lui si tratta di una sfida personale, ma anche di un riscatto. “Perché ho ricominciato? Perché puoi parlare e sapere quanto ti pare ma se hai fatto solo la quinta elementare ti guardano in un modo, se hai studiato ti guardano in un altro”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©