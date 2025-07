La Zsc ad Antignano entrerà in vigore da lunedì 7 luglio

Per dare più agio a chi deve richiedere il contrassegno, dopo il problema tecnico ai server verificatosi nel fine settimana

Un problema tecnico ai server, verificatosi tra sabato e domenica, ha reso problematico il rilascio online del nuovo contrassegno “Antignano”.

L’inconveniente è stato risolto. Per dare più agio a residenti e dimoranti, l’Amministrazione comunale ha tuttavia deciso di rimandare a lunedì 7 luglio l’entrata in vigore della nuova zona a sosta controllata. Gli interessati possono già richiedere il permesso (gratuito per tutte le auto del nucleo familiare) collegandosi alla piattaforma dei permessi (https://permessiztlzsc.comune.livorno.it) cliccando su Area riservata (occorre autenticarsi con SPID, CIE o CNS). Dopo aver completato la scheda dei dati anagrafici, cliccare sul pulsante Crea della “Nuova richiesta” e, dal menù a tendina “Tipologia richiesta”, scegliere “Pass residenti”.

Chi non ha lo SPID può chiedere un appuntamento allo Sportello della Mobilità di via Marradi 118. L’appuntamento può essere fissato telefonando al numero 0586 820950 dal lunedì al venerdì in orario 9-13, il martedì e il giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. La prenotazione dell’appuntamento può anche essere fatta tramite il sistema TU PASSI (TuPassi.it) registrandosi con email e password.

Ricordiamo che le strade riservate 24 ore su 24 (festivi compresi) ai titolari di contrassegno “Antignano” (oltre che ai veicoli delle persone con gravi problemi di deambulazione, ai mezzi a due ruote e alle forze di Polizia) sono piazza del Castello e il tratto di via della Salute compreso tra via Tommaso Pendola e via del Littorale.

Hanno diritto al contrassegno gratuito “Antignano” i residenti nelle seguenti vie:

via Tommaso Pendola, viale di Antignano (civici 217-fine strada e 68-fine strada), via dei Bagni, via della Capraia, via del Castello, piazza del Castello, via del Ciliegio, via Filippo Corridoni (civici 1-21 e 2-14), vicolo della Dogana, via Duca Cosimo, via dell’Elba (civici 1-33 e 2-30), piazza Ero Gelli, via della Giuncaiola (civici 1-9 e 2-4), via della Gorgona (civici 1-23 e 2-32), via don Renzo Gori, via del Littorale (civici 2-154), via della Meloria, via Uberto Mondolfi (civici 254-fine strada), via Federico Antonio Ozanam, via Antonio Francesco Pigafetta, via del Poggetto, via Santa Lucia, via della Salute (civici 1-23 e 2-44), via della Scuola Comunale, viale Amerigo Vespucci. Con questa misura sperimentale (valida fino al 31 agosto) l’Amministrazione comunale ha inteso salvaguardare le esigenze di sosta di chi abita in questa parte di Antignano, dove la realizzazione del corrispondente tratto di Ciclopista Tirrenica ha comportato la perdita di una cinquantina di posti auto in via Tommaso Pendola. Posti ampiamente compensati dagli spazi per la sosta che vengono riservati ai residenti in piazza del Castello e in via della Salute.

