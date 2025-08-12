Ladri al Chioschino di Villa Fabbricotti
Ladri al Chioschino di Villa Fabbricotti. L’intrusione è stata scoperta stamattina. Una volta all’interno, dopo aver forzato prima la saracinesca e poi la finestra, hanno aperto la cassa e hanno messo a soqquadro il bar per poi uscire e consumare indisturbati prima di andare via. “Ogni anno in questo periodo, purtroppo, succede – spiega il titolare Filippo Brandolini, che ringraziamo per la disponibilità – Non trovano il fondo cassa, poiché non lo tengo, e allora poi portando via poco o niente”. Il Chioschino è tornato già operativo.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 85mila utenti giornalieri: 75.000 su Fb, 12.400 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.