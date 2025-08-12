Ladri al Chioschino di Villa Fabbricotti

Ladri al Chioschino di Villa Fabbricotti. L’intrusione è stata scoperta stamattina. Una volta all’interno, dopo aver forzato prima la saracinesca e poi la finestra, hanno aperto la cassa e hanno messo a soqquadro il bar per poi uscire e consumare indisturbati prima di andare via. “Ogni anno in questo periodo, purtroppo, succede – spiega il titolare Filippo Brandolini, che ringraziamo per la disponibilità – Non trovano il fondo cassa, poiché non lo tengo, e allora poi portando via poco o niente”. Il Chioschino è tornato già operativo.

