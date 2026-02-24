Lady Chef livornesi a Casa Sanremo
Anche quest’anno le Lady Chef di Livorno sono a Casa Sanremo 2026, lo spazio dedicato all’eccellenza italiana durante il Festival di Sanremo. Antonella Milazzo, Daumary Martinez, Paola Ninci e Benedetta Binetti, tutte associate Lady Chef Livorno, insieme ad Adriana Qeti, Coordinatrice Provinciale Lady Chef Livorno e Capo Cuoca della Fondazione Caritas Livorno, insignita nel 2025 del riconoscimento di Cavaliere della Cucina Italiana nel Mondo legato al prestigioso Premio Internazionale Leone d’Oro di Venezia: “Essere nuovamente presente a Casa Sanremo per il secondo anno consecutivo – racconta Adriana – è un orgoglio per tutte noi: significa portare la Toscana, Livorno e il lavoro delle Lady Chef su un palcoscenico di rilievo nazionale con l’obiettivo di raccontare una cucina che è tecnica, identità e cuore”.
