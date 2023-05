L’altolà dei tortai livornesi: “Ad ogni territorio il suo nome. Igp? Lo sfottò”

Il presidente dell'Associazione Tortai Livornesi di Cna Fabio Forti: "Ottenere l'Igp su un prodotto che fanno da Nizza, passando per Livorno, fino alle panelle a Palermo mi sembra difficile se non impossibile. Cecina o torta di ceci? Ognuno chiami il suo prodotto come vuole, se andiamo avanti così a diventare igp sarà lo sfotto"

Marchio di Indicazione Geografica Protetta sulla cecina. Ha fatto parlare negli ultimi giorni la proposta del sindaco uscente di Pisa, Michele Conti, al ministro dell’Agricoltura Lollobrigida, così tanto da spostare l’attenzione sul “vero” nome della farinata di ceci (cecina per i pisani e torta di ceci per i livornesi). Invitato a commentare la proposta, il presidente dell’Associazione Tortai Livornesi di Cna Fabio Forti commenta così: “Ottenere l’Igp su un prodotto che fanno da Nizza, passando per Livorno, fino alle panelle a Palermo mi sembra difficile, se non impossibile. Igp come dice il nome vuol dire un prodotto tipico di un territorio fatto con materie prime di quel territorio. Non è il caso, come detto, della farina di ceci. Credo che quella del sindaco uscente sia stata una uscita elettorale. Cecina o torta di ceci? Ognuno chiami il suo prodotto come vuole, se andiamo avanti così a diventare Igp sarà lo sfotto”.

Condividi: