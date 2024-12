Lamberto Giannini dedicherà il primo Giardino Filosofico dell’anno a Giacomo

Lamberto Giannini: "Sarà una dedica alla Giacomo, sobria e immediata. Proponeva idee e profezie in modo ingenuo e profondo. Il Giardino uno dei tanti miracoli. Felice di averlo condiviso con te"

Il Giardino Filosofico all’ex Cinema Aurora, condotto dal professore di storia e filosofia e regista Lamberto Giannini, riprenderà a gennaio e il primo appuntamento dell’anno si aprirà con una dedica al gestore Giacomo Del Gamba, scomparso all’età di 49 anni: “Sarà una dedica alla Giacomo, sobria e immediata” spiega. L’incontro, come sempre rivolto a tutti sia appassionati che profani della materia, si terrà il 15 gennaio e verterà su Locke (Liberalismo). Intanto dai suoi profili social, Giannini in queste ore ha voluto ricordare Giacomo. In un passaggio, parlando del Giardino Filosofico scrive: “[…] Strenuo difensore dell’uguaglianza umana, proponeva idee e profezie in modo ingenuo e profondo. Il Giardino uno dei tanti miracoli. Felice di averlo condiviso con te”. Mentre l’ex Cinema Aurora, attraverso la propria pagina Fb, fa sapere che “i ragazzi continueranno ad accogliere tutti voi con lo stesso calore di sempre e con lo stesso spirito, onorati di portare avanti ciò che Giacomo ha creato in questi anni”.

