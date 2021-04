Lamborghini, ecco lo spot girato a Livorno

E' online dal 31 marzo il video dello spot “Progress”. Così Livorno e un pezzetto di provincia diventano famosi nel mondo

Le riprese sono state effettuate tra il 18 e il 19 febbraio 2021 in centro, allo Scoglio della Regina, in Venezia, sul Romito e lungo il viale dei Cipressi di Bolgheri

E’ online dal 31 marzo “Progress” il video dello spot pubblicitario (che trovate qui sotto) girato a Livorno con cui la casa automobilistica italiana Lamborghini e l’agenzia pubblicitaria e casa di produzione Utopia, come scritto in un comunicato stampa del Comune per illustrare le modifiche alla viabilità, promuovono i nuovi servizi di connettività della Lamborghini Huracàn (nella foto un fermo immagine dello spot).

Ricordiamo che le riprese sono state effettuate tra il 18 e il 19 febbraio 2021 in centro, allo Scoglio della Regina, in Venezia, sul Romito e lungo il viale dei Cipressi di Bolgheri. Così Livorno e un pezzetto di provincia diventano famosi nel mondo.