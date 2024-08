L’amore infinito per Cicce da parte dei compagni (e di una città intera)

Scelto dai compagni di classe di Diego per il loro striscione "Nei nostri cuori. Cicce vive", il simbolo dell'infinito rappresenta anche la grandezza dell'amore che una città intera ha saputo trasmettere verso un ragazzo scomparso a 17 anni e la sua famiglia

E’ un amore infinito quello per Diego, per tutti Cicce, soprannome che abbiamo imparato a conoscere da quel Forza Cicce! Combatti sullo striscione appeso all’ospedale il giorno dopo l’incidente. Un amore infinito, come il simbolo scelto dai compagni di classe per il loro striscione Nei nostri cuori. Cicce vive attaccato in questi giorni alla cancellata dell’Iti in via Galilei. Ma infinito è stato ed è anche l’amore di una città intera che, attraverso migliaia di messaggi di cordoglio pubblicati sui social, ha saputo trasmettere fin da subito verso un ragazzo scomparso a 17 anni e la sua famiglia. Così come infinito è l’amore della squadra Rugby Livorno 1931, nella quale Diego giocava come pilone, che ha dedicato al compagno di squadra, prima, lo striscione Cicce per sempre con noi con una foto in mezzo al campo e poi lo ha esposto sul luogo dell’incidente accompagnandolo con la scritta “Cicce non ti dimenticheremo mai… promesso“. E infinito è stato ed è l’amore della società stessa che nei giorni scorsi ha voluto pubblicare sulla propria pagina Fb questo messaggio: “Ringraziamo tutti coloro, club, atleti, genitori, che ci sono stati vicini in questo momento di immenso dolore. Il vostro affetto e la vostra partecipazione ci sono stati di grande sostegno e non ci hanno mai fatto sentire soli. Niente sarà più come prima, ma Cicce sarà sempre con noi, ora uniti più che mai e pronti a indossare la maglia biancoverde per onorare anche in campo la memoria del nostro amato Diego”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©