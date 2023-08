Lanterne e palloncini davanti al “Mare dei Ricordi” per Erika

Giovedì 3 agosto Erika Lucchesi avrebbe compiuto 23 anni. I suoi genitori, insieme agli amici di sempre, hanno ricordato la loro "bimba" davanti al Mare dei Ricordi ad Antignano facendo volare lanterne e palloncini fino al cielo

di Giacomo Niccolini

Quattro anni senza Erika. Quattro anni di dolore masticato e digerito con il solo rumore del battito dei tanti cuori che ancora oggi vogliono ricordare il dolce sorriso di Erika Lucchesi nel giorno del suo 23eismo compleanno (clicca sulla clip azzurra sopra al titolo per vedere il video).

Pronti con una lacrima da far volare in cielo e il cuore in mano, alla Scalinata di Antignano, mamma Barbara, il fratello Samuele e il babbo Daniele che, insieme agli amici i familiari e chiunque le volesse bene, hanno ricordato così il compleanno della loro “bimba”. Ogni anno davanti a quel mare che tanto lei amava. Così nella serata di giovedì 3 agosto proprio a tu per tu con il Mare dei Ricordi che ha tanto amorevolmente costruito con tutte le pietre del ricordo, Mario Bartoli, i genitori di Erika e tutti quelli che non vogliono dimenticarla, si sono dati appuntamento per far volare al cielo alcune lanterne che, insieme a dei palloncini fatti a cuore, hanno abbracciato il cielo in nome di Erika. In acqua un sasso con il suo nome. Poi il silenzio e il ricordo che non si spezza che viene cullato dalle onde del mare e arriva all’infinito. Buon compleanno Erika. Ovunque tu sia.

