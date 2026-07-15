“Largo Igor Protti, nessun diniego. Solo normale istruttoria prevista dalla legge”

Il prefetto Dionisi: “Nessuna contrapposizione con l'amministrazione. La richiesta al Comune aveva il solo scopo di completare la documentazione necessaria che è stata già trasmessa. Completeremo l'iter di intitolazione serenamente"

Sull’iter relativo all’intitolazione di Largo Igor Protti arriva il chiarimento del prefetto Giancarlo Dionisi. Una precisazione che punta a sgomberare il campo da equivoci: quella della Prefettura, sottolinea Dionisi, non è stata una bocciatura né una valutazione sulla figura di Igor Protti, ma esclusivamente un passaggio tecnico previsto dalla normativa. “La nota trasmessa dalla Prefettura al Comune aveva il solo ed esclusivo scopo di completare l’istruttoria prevista dalla legge“, scrive il prefetto ricordando che l’intitolazione di un luogo pubblico a una persona scomparsa da meno di dieci anni rappresenta una deroga alla disciplina ordinaria e richiede quindi una procedura particolarmente accurata. Dionisi evidenzia come la Prefettura abbia semplicemente chiesto al Comune di integrare la documentazione necessaria per consentire il completamento dell’istruttoria. “Non un diniego, non una valutazione sulla figura di Igor Protti, ma la normale acquisizione della documentazione necessaria per consentire all’autorità competente di svolgere la propria funzione”. Nel dettaglio, il prefetto spiega che la deliberazione approvata dal Consiglio comunale esprimeva la volontà dell’assemblea cittadina, ma non era accompagnata da una relazione illustrativa che documentasse in maniera organica gli elementi a sostegno della richiesta di autorizzazione in deroga. Da qui la richiesta di un’integrazione istruttoria, definita “un passaggio ordinario in qualsiasi procedimento amministrativo”. La relazione richiesta, aggiunge, è già stata trasmessa alla Prefettura, permettendo così di proseguire regolarmente il procedimento. “Ciò consentirà di completare serenamente l’istruttoria e di proseguire il procedimento secondo quanto previsto dalla legge” conclude il prefetto che chiarisce: “Non esiste alcun motivo di contrapposizione con il Comune di Livorno o con il sindaco“. L’obiettivo della Prefettura, conclude, resta quello di “applicare la legge nel rispetto delle procedure previste dall’ordinamento, con equilibrio, imparzialità e senso delle istituzioni”. L’istruttoria, quindi, proseguirà sulla base della documentazione acquisita fino alla decisione finale. “Per quanto mi riguarda, la vicenda si esaurisce qui”.

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