L’Arma dei Carabinieri festeggia 211 anni. I nomi dei premiati

Il 5 giugno 2025 l’Arma dei Carabinieri ha celebrato il 211° annuale della fondazione. A Livorno, nel cortile della caserma “Gen. Amico”, si è svolta la tradizionale cerimonia militare alla presenza delle Autorità civili e militari

Il 5 giugno 2025 l’Arma dei Carabinieri ha celebrato il 211° annuale della fondazione. A Livorno, nel cortile della caserma “Gen. Amico”, si è svolta la tradizionale cerimonia militare alla presenza delle Autorità civili e militari, dei familiari delle vittime del dovere, dei rappresentanti dell’Arma in servizio ed in congedo nonché di una rappresentanza di studenti di due classi dell’Istituto Comprensivo “Giosuè Carducci” (Scuola Primaria Carducci e Scuola Primaria Antignano).

Alle 15:45, il Generale di Brigata Gianluca Feroce, Comandante della 2^ Brigata Mobile, e il Col. Piercarmine Sica, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Livorno, accompagnati dal Capo di Stato Maggiore della 2^ Brigata e dai rappresentanti delle locali Sezioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dall’Associazione Nazionale Forestale, hanno deposto una corona presso il monumento in onore dei caduti dell’Arma.

Alle successive ore 18:00, la cerimonia ha visto lo schieramento di un reparto in armi composto da:

la fanfara dell’Accademia Navale di Livorno;

la Bandiera di Guerra del Gruppo di Intervento Speciale;

un plotone composto da Carabinieri del 1° Reggimento CC Paracadutisti “Tuscania” e del G.I.S.;

un plotone di Carabinieri della 2^ Brigata Mobile;

un plotone dell’Arma Territoriale in Grande Uniforme

un plotone di Comandanti di Stazione del Comando Provinciale e del Gruppo Carabinieri Forestale, una rappresentanza dei carabinieri Nucleo Ispettorato Lavoro e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Livorno;

Presente altresì una rappresentanza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Dopo l’affluenza dei labari, del gonfalone della Provincia di Livorno, delle Città di Livorno e Piombino, ha fatto accesso la bandiera di guerra del G.I.S..

Folta presenza di pubblico alla cerimonia, con autorità civili e militari (non solo della città ma sono stati numerosi i Sindaci della provincia intervenuti) e, nonostante la fine della scuola e l’orario tardo-pomeridiano, due classi dell’Istituto Comprensivo Giosuè Carducci di Livorno, accompagnati dai docenti e da alcuni genitori, nel solco del progetto, ormai pluriannuale, della diffusione della cultura della legalità, grazie alla fattiva collaborazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale e dei dirigenti degli istituti scolastici (circa 60 gli incontri tenuti presso le scuole della provincia con 2.000 studenti coinvolti).

Nel corso della cerimonia è stato fatto il punto sulle attività svolte, richiamando i risultati conseguiti dai Carabinieri in tutta la provincia di Livorno e sul significativo impegno in Italia e all’estero dei militari della 2^ Brigata Mobile.

Significativo l’impegno in Italia e all’estero dei militari della 2^ Brigata Mobile, al comando il Generale di Brigata Gianluca Feroce, da anni impiegati nelle principali missioni di pace nelle aree di crisi, nonché in Italia in occasione di eventi straordinari o calamità naturali. Istituita il 15 settembre del 2001, la 2^ Brigata Mobile aggiunge il requisito dell’intervento e dello spostamento rapido alla capacità di svolgere funzioni militari e di polizia.

Proprio a sottolineare il significativo impegno dei militari della Brigata, numerosi i riconoscimenti consegnati durante la cerimonia, il primo dei quali, un encomio solenne ad un Ufficiale Superiore del G.I.S. per l’assoluto valore dimostrato in qualità di Comandante dello Special Operations Advisory Group, nell’ambito della Missione Militare Bilaterale Italiana in Libano.

Tra i 20 militari premiati, appartenenti alla 2^ Brigata Mobile ed al Comando Provinciale di Livorno, ricordiamo quali destinatari di Encomio Semplice:

2 Sottufficiali del G.I.S. ed 1 Appuntato Scelto Q.S. della 2^ Brigata Mobile per aver operato in un contesto di missione in territori esteri dimostrando un altissimo senso del dovere, competenza e professionalità esaltando il prestigio dell’Istituzione;

1 Ufficiale ora in congedo e 2 sottufficiali della Compagnia di Piombino per l’elevata professionalità e spirito di sacrificio con cui hanno condotto una complessa indagine sul caporalato conclusasi con l’esecuzione di 9 provvedimenti restrittivi ed il sequestro preventivo di rapporti bancari e terreni;

1 Ufficiale e 3 sottufficiali del Nucleo Investigativo di Livorno per l’elevata professionalità e spiccato acume investigativo che ha permesso di disarticolare un pericoloso sodalizio dedito al traffico internazionale di rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti. L’operazione si concludeva con l’arresto di 17 persone;

1 Ufficiale Comandante di Sezione di Nucleo Investigativo, evidenziava elevate doti professionali e senso del dovere conducendo una complessa attività che consentiva di trarre in arresto quattro persone, autrici del brutale omicidio di un pensionato a scopo di rapina (evento avvenuto quando l’Ufficiale prestava servizio in altra provincia);

1 Ufficiale della 2^ Brigata Mobile, Comandante della missione in Niger, per aver condotto attività addestrative per le Forze Armate Nigerine superando vincoli di risorse e di tempo, trovando soluzioni rapide e concrete in particolari contesti operativi.

Con Elogio scritto sono stati premiati:

1 Sottufficiale ed 1 Carabiniere Scelto del 1° Reggimento CC Paracadutisti “Tuscania” per il prezioso e determinante contributo fornito nell’espletamento di numerosi e delicati compiti in territorio iracheno e somalo;

2 militari della 2^ Brigata Mobile per aver operato con eccezionale motivazione ed incondizionata dedizione al servizio presso il Baghdad Diplomatic Support Center ed il Mobile Training Team Carabinieri in Baghdad;

infine 2 Sottufficiali ed 1 Carabiniere Scelto della Compagnia di Piombino hanno ricevuto un compiacimento per aver evidenziato professionalità, prontezza operativa e senso civico in occasione dell’intervento nei confronti di un individuo rinchiusosi nella propria abitazione minacciando propositi suicidi, riuscendo ad immobilizzarlo, evitando così più gravi conseguenze.

Condividi:

Riproduzione riservata ©