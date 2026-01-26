L’Assemblea dei Sindaci ha eletto i rappresentanti nel Consiglio delle Autonomie locali

L’Assemblea dei Sindaci si è riunita oggi, lunedì 26 gennaio, su convocazione della presidente dalla Provincia Sandra Scarpellini, per eleggere i componenti del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) della Toscana, relativi ai due ambiti che rappresentano il territorio provinciale in seno al CAL.

Per l’Ambito 21 Elba sono stati eletti Gabriella Allori, sindaca di Marciana M.na, come componente effettivo e Walter Montagna, sindaco di Capoliveri come supplente, mentre a rappresentare l’Ambito 22 Livornese-Bassa Val di Cecina-Val di Cornia saranno Alberta Ticciati, sindaca di Campiglia M.ma, come componente effettivo e Sara Paoli sindaca di Collesalvetti, come supplente.

Alle operazioni di voto hanno partecipato i sindaci e/o loro delegati dei Comuni di Portoferraio, Porto Azzurro, Capoliveri, Marciana, Marciana M.na, Rosignano M.mo, Cecina, Collesalvetti, Castagneto C.cci, San Vincenzo, Bibbona e Suvereto.

Il CAL è un organo di rappresentanza del sistema degli enti locali previsto dall’art. 123 della Costituzione e dall’art. 66 dello Statuto della Regione Toscana “quale organo di rappresentanza unitaria del sistema delle autonomie locali della Toscana e di consultazione e proposta fra Regione ed enti locali”.

