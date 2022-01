L’Associazione Nazionale Carabinieri di Livorno in aiuto al Sestriere

Sempre propenso a collaborazioni esterne, ancora una volta il Gruppo Livorno 1, è stato chiamato in ausilio alle sezioni ANC di altre regioni

Gli operatori del Gruppo Livorno 1 della Sezione Associazione Nazionale Carabinieri di Livorno, attivati dalla Regione Piemonte, hanno effettuato dal 14 al 16 gennaio, un servizio di contingentamento turisti nel comune di Sestriere presso gli impianti sciistici in collaborazione con la polizia locale di Cesana T.see la Sezione Ass. Naz. Carabinieri di Bardonecchia.

