Laura e Paolo, cinquant’anni di matrimonio oggi

Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

"Da voi abbiamo imparato cosa significhi amare e cosa voglia dire famiglia e con questo articolo vogliamo dirvi grazie. Buon anniversario"

Cinquant’anni insieme, una storia che sembra un film. Laura e Paolo festeggiano oggi mezzo secolo di matrimonio: dal 21 dicembre 1975 al 21 dicembre 2025 un percorso fatto di amore. Un traguardo importante, celebrato con l’affetto e la gratitudine della loro big family che in questi anni ha imparato da loro cosa significhi amare e costruire un legame solido, unito, autentico. “Siamo tutti profondamente orgogliosi di voi e, con questo piccolo gesto, vogliamo dirvi grazie: per l’esempio che siete stati e continuate a essere, per la bellezza dei valori che ci avete trasmesso. Un augurio speciale da Sara, Nicola e Luca, dai vostri otto nipoti — Mattia, Viola, Celeste, Ernesto, Mia, Frida, Marco e Alessandro – da Simone, Paola e Laura. Che questa storia continui ancora a lungo, con la stessa forza. Buon anniversario”.

