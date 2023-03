Lavori al manto stradale, ecco le vie interessate

Via Salvino Salvini

Partiranno la prossima settimana una serie di interventi programmati dall’ufficio Manutenzione Ordinaria del Patrimonio Stradale del Comune di Livorno, per il ripristino delle carreggiate di alcune strade cittadine.

I lavori saranno eseguiti dalla ditta Cobesco e saranno a carico di E-Distribuzione, in seguito a convenzione tra Enel e Comune che prevede la possibilità di realizzare opere stradali di un certo rilievo (a scelta del Comune) di valore equivalente a una serie di manomissioni stradali effettuate in precedenza per la posa di infrastrutture elettriche (in base al Regolamento comunale sulle alterazioni di suolo pubblico).

Sono interessate dai lavori (in successione) via Corrado Dodoli (da via Garibaldi a via Passaponti), via Salvino Salvini (da via Demi a via delle Grazie), via Cesare Battisti (tratto da via Paoli a via dell’Origine e tratto da via dell’Origine a piazza della Vittoria), scali Saffi (da via del Fante al ponte del Mercato), scali Bettarini (da via del Fante a piazza della Repubblica), un tratto di piazza Matteotti.

Si inizia lunedì 6 marzo con via Dodoli, martedì 7 marzo con via Salvini e mercoledì 8 marzo con via Cesare Battisti. Queste le modifiche alla viabilità previste per questi primi tre interventi:

da lunedì 6 marzo a giovedì 9 marzo, in orario di cantiere (8-18) restringimento di carreggiata e divieto di sosta con rimozione forzata in via Dodoli, con eventuale senso unico alternato a vista in base alle necessità.

Analogo provvedimento per via Battisti, da mercoledì 8 a giovedì 16 marzo, sempre in orario 8-18.

Per via Salvini, da martedì 7 a venerdì 10 marzo in orario 8-18, oltre al restringimento di carreggiata e al divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati, è prevista l’abrogazione del senso unico e l’istituzione del doppio senso di marcia, con accesso riservato ai soli residenti e agli utenti delle attività presenti.

