Lavori alla condotta del gas in viale Italia. Intervento dal 27 al 31 luglio

I lavori sono stati programmati nel periodo estivo sia per motivi tecnici, legati alla garanzia della continuità del servizio, sia perché, a fronte di condizioni meteorologiche favorevoli, la stagione consente di completare l'intervento in tempi più rapidi, evitando che il cantiere rimanga aperto per molti giorni

Dal 27 al 31 luglio i tecnici di ASA saranno impegnati in viale Italia per un intervento sulla condotta principale del gas. I lavori sono stati programmati nel periodo estivo sia per motivi tecnici, legati alla garanzia della continuità del servizio, sia perché, a fronte di condizioni meteorologiche favorevoli, la stagione consente di completare l’intervento in tempi più rapidi, evitando che il cantiere rimanga aperto per molti giorni. Per consentire l’esecuzione dei lavori, come previsto dall’ordinanza, saranno istituiti:

1) il divieto di transito veicolare in viale Italia (corsia con direzione di marcia sud – nord) all’altezza dell’intersezione con via Sant’Jacopo in Acquaviva e in via Sant’Jacopo in Acquaviva (corsia con direzione di marcia ovest – est) all’altezza dell’intersezione con viale Italia;

2) il doppio senso di marcia in viale Italia nella corsia con direzione di marcia nord – sud, nel tratto compreso tra piazza Sant’Jacopo in Acquaviva e via Sant’Jacopo in Acquaviva;

3) il limite massimo di velocità “30 km/h” in viale Italia nel tratto di cui al paragrafo 2;

4) il divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati nel tratto di cui al paragrafo 2;

5) la direzione obbligatoria “diritto” in viale Italia in prossimità dell’intersezione con via Sant’Jacopo in Acquaviva, per entrambe le direzioni di marcia;

6) l’abrogazione delle fermate per le linee di Trasporto Pubblico Locale situate in viale Italia in prossimità dell’intersezione con via Sant’Jacopo in Acquaviva, per entrambe le direzioni di marcia;

7) lo spostamento delle suddette fermate in viale Italia in prossimità dell’intersezione con piazza Sant’Jacopo in Acquaviva (la fermata lato est dovrà essere avanzata in direzione nord, mentre quella lato ovest dovrà essere arretrata in direzione nord).

Condividi:

Riproduzione riservata ©