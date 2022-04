Lavori Asa in via Fratelli del Conte

Da lunedì 11 aprile a venerdì 15 aprile i tecnici di Asa saranno al lavoro sulla fognatura nera in via Fratelli del Conte a Livorno. Per consentire i lavori in condizioni di sicurezza saranno istituiti:

– il divieto di transito in via Fratelli del Conte nel tratto compreso tra i civici 4 e 13, eccetto mezzi operativi dell’impresa esecutrice dei lavori, veicoli in servizio di soccorso e/o emergenza, veicoli dei residenti e7o domiciliati, veicoli diretti presso le rimesse interne, veicoli al servizio delle persone disabili e veicoli di persone con comprovate e urgenti necessità a percorrere i tratti suddetti;

– il divieto di sosta con rimozione forzata in via Fratelli del Conte nel medesimo tratto di cui sopra, eccetto i mezzi operativi dell’impresa esecutrice dei lavori;

– il divieto di transito pedonale nel marciapiede di via Fratelli del Conte vicino al civico 7 nel tratto interessato dai lavori;

– l’abrogazione dei due spazi di sosta per i veicoli al servizio delle persone disabili posti in via Fratelli del Conte nel tratto compreso tra i civici 6 e 8;

– il divieto di sosta con rimozione forzata in via Fratelli del Conte davanti al civico 11, per consentire lo spostamento degli spazi sopracitati.