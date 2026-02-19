Lavori Asa in zona Castellaccio martedì 24 febbraio

Si informa che, dalle 8:00 alle 13:00 di martedì 24 febbraio, salvo imprevisti, i tecnici di ASA saranno impegnati in zona Castellaccio, comune di Livorno, per un intervento alla rete idrica.

Nel corso dei lavori sarà necessario ridurre la pressione di rete che potrà comportare mancanza di acqua alle abitazioni poste a quota elevata e/o possibili fenomeni di torbidità.

I lavori riguardano circa 50 utenze.

Al ripristino dell’erogazione dell’acqua potranno continuare, per breve pressione, fenomeni di bassa pressione e torbidità.

