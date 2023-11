Lavori di consolidamento del sottofondo stradale sulla via Traversa livornese

Sono iniziati i lavori di manutenzione stradale straordinaria che interessano due tratti della SP 10 via Traversa livornese. L’intervento riguarda il ripristino del muro esterno di sostegno al sottofondo stradale, per un costo complessivo di circa 80.000 euro.

I lavori si estendono nel tratto compreso tra il km 9+000, nei pressi dell’uscita dell’abitato di Castelnuovo della Misericordia, e il km 13+750, a Rosignano M.mo.

Per tutta la durata dell’intervento, nelle aree di attività del cantiere mobile, sarà in vigore il restringimento della carreggiata, con senso unico alternato e limitazione della velocità a 30 km orari

