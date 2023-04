Lavori di consolidamento stradale della provinciale via delle Sorgenti

L’intervento vede uno stanziamento di circa 640.000 euro. Per tutta la durata dei lavori, la cui fine è prevista per il 3 maggio, sarà in vigore l’ordinanza di regolazione del traffico che istituisce il restringimento della carreggiata, il senso unico alternato e la limitazione della velocità a 30 km/h

Nell’ambito del programma di manutenzione delle strade provinciali, prendono il via i lavori di consolidamento stradale sulla SP 4 via delle Sorgenti. L’intervento, che vede uno stanziamento di circa 640.000 euro, interessa il tratto compreso tra il km 2+100 e il km 6+900 dove la pavimentazione stradale presenta cedimenti e sconnessioni diffuse. Le opere prevedo lo scavo profondo della strada e la sistemazione di gabbioni di contenimento che daranno maggiore stabilità e uniformità alla carreggiata.

Per tutta la durata dei lavori, la cui fine è prevista per il 3 maggio, sarà in vigore l’ordinanza di regolazione del traffico che istituisce il restringimento della carreggiata, il senso unico alternato e la limitazione della velocità a 30 km/h nei tratti via via interessati dal cantiere mobile.

L’intervento sarà completato, in seguito, da successivi lavori di riasfaltatura già previsti nel programma di manutenzione.

