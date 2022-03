Lavori di ripristino del manto stradale in via Montenero e in via Mondolfi

Da oggi fino a martedì 15 marzo, salvo imprevisti, sarà effettuato il ripristino del manto stradale in via di Montenero, all'altezza con via Grotta delle Fate, e in via Mondolfi, sulla corsia di sinistra procedendo verso sud di lato alla chiesa dell'Apparizione.

L’intervento si è reso necessario dopo i lavori di potenziamento della rete idrica. Per consentire l’esecuzione dell’intervento in condizioni di sicurezza verranno istituiti:

– il divieto di sosta con rimozione forzata in via Mondolfi nei tratti di volta in volta interessati dai lavori compresi tra il civico 144 e via di Montenero, con relativo restringimento di carreggiata;

– il divieto di sosta con rimozione forzata in via di Montenero in prossimità dei civici 1-3-5-7 nel tratto interessato dai lavori, con relativo restringimento di careggiata;

– la chiusura di via Giuseppe Doveri di lato alla chiesa dell’Apparizione;

– il limite massimo di velocità in 30 km/h nei tratti suddetti di via Mondolfi e via di Montenero.