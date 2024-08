Lavori Enel tra Scali Cialdini e Borgo Cappuccini

Danneggiamento della linea interrata di media tensione denominata ‘Jacopo’ che fornisce energia elettrica a numerose utenze della zona. Al momento nessuna utenza risulta priva di energia elettrica grazie alla configurazione magliata della rete che ha consentito di effettuare bypass provvisori utilizzando linee di riserva cosiddette controalimentanti

Nella zona compresa tra Scali Cialdini e Borgo Cappuccini, direzione nord, all’altezza della rotatoria di piazza Giovine Italia, verrà effettuato un restringimento di carreggiata per lavori di scavo effettuati per conto di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica. L’intervento si rende necessario a seguito di un danneggiamento della linea interrata di media tensione denominata ‘Jacopo’, che fornisce energia elettrica a numerose utenze della zona. Al momento, nessuna utenza risulta priva di energia elettrica grazie alla configurazione magliata della rete, che ha consentito di effettuare bypass provvisori utilizzando linee di riserva cosiddette controalimentanti. Tuttavia, l’intervento è urgente per evitare un possibile guasto di lunga durata. Durante le operazioni di scavo, la viabilità sulla rotatoria sarà modificata con l’installazione di impianti semaforici per regolare il traffico e garantire la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni. Al termine dell’attività di scavo, sarà necessario mantenere un restringimento di carreggiata fino alla conclusione delle riparazioni. Il transito degli autobus sarà garantito, ma si potrebbero verificare rallentamenti. E-Distribuzione ringrazia l’Amministrazione Comunale per la collaborazione e ricorda ai cittadini che per segnalazioni relative al funzionamento del sistema elettrico è possibile contattare il servizio clienti al numero 803 500, attivo tutti i giorni h24, fornendo il codice POD (nel formato IT001E…) riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è disponibile il chatbot Eddie sul sito e-distribuzione.it e l’app E-Distribuzione. Per monitorare lo stato di alimentazione della rete elettrica, è possibile consultare la “mappa delle disalimentazioni” sul portale dell’azienda.

Il cantiere apre lunedì

La Polizia municipale comunica che l’intervento ENEL di riparazione della rete elettrica andrà per le lunghe e sarà eseguito lunedì. Quindi stamattina è stato deciso di riaprire la rotatoria del Nautico, seppur con inevitabili rallentamenti della circolazione dovuti al restringimento di carreggiata per la presenza dello scavo. La buca è stata transennata e resa ben visibile. Agenti della municipale controllano sul posto. Analoga situazione per lo scavo sugli Scali Novi Lena in prossimità del semaforo di piazza Micheli. Il cantiere sarà riaperto lunedì.

