Lavori in Variante, tre giornate con chiusure temporanee di carreggiata

Foto di archivio

Lavori Anas di adeguamento dell’impianto di illuminazione della galleria San Martino tra gli svincoli di Livorno Sud e Montenero

Da martedì 30 settembre Anas eseguirà i lavori di adeguamento dell’impianto di illuminazione della galleria “San Martino”, sulla strada statale 1 “Aurelia” tra gli svincoli di Livorno Sud e Montenero. Per consentire lo svolgimento degli interventi è necessario il restringimento della carreggiata in corrispondenza del cantiere con transito consentito su una corsia (marcia o sorpasso), in entrambe le direzioni fino al completamento dei lavori previsto il 31 ottobre. Saranno inoltre necessarie tre giornate con chiusure temporanee di una carreggiata alla volta:

– martedì 30 settembre, per il montaggio del cantiere: dalle 7:00 alle 12:30 sarà chiusa la carreggiata in direzione nord con uscita allo svincolo di Montenero e rientro alla svincolo di Livorno Sud; dalle 12:30 alle 18:00 sarà chiusa la carreggiata in direzione sud con uscita obbligatoria allo svincolo di Livorno Sud e rientro allo svincolo di Montenero­;

– giovedì 16 ottobre, per lo spostamento del cantiere: dalle 7:00 alle 12:30 sarà chiusa la carreggiata in direzione nord con uscita allo svincolo di Montenero e rientro alla svincolo di Livorno Sud; dalle 12:30 alle 18:00 sarà chiusa la carreggiata in direzione sud con uscita obbligatoria allo svincolo di Livorno Sud e rientro allo svincolo di Montenero­;

– venerdì 31 ottobre, per la rimozione del cantiere: dalle 7:00 alle 12:30 sarà chiusa la carreggiata in direzione nord con uscita allo svincolo di Montenero e rientro alla svincolo di Livorno Sud; dalle 12:30 alle 18:00 sarà chiusa la carreggiata in direzione sud con uscita obbligatoria allo svincolo di Livorno Sud e rientro allo svincolo di Montenero­;

Condividi:

Riproduzione riservata ©