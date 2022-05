Lavori in via di Salviano, cambia la viabilità fino al 30 aprile 2023

Lavori per la realizzazione di un ponte carrabile in via di Salviano per la riduzione del rischio idraulico nel bacino del Rio Maggiore. Cepparello: "Durante il cantiere istituiremo il doppio senso in via dei Pelaghi"

Cambia la viabilità in via di Salviano, nell’area interessata dai lavori della Regione Toscana – Settore Genio Civile, che eseguirà interventi finalizzati alla riduzione del rischio idraulico nel bacino del Rio Maggiore, mediante realizzazione di un ponte carrabile in via di Salviano. Le modifiche scatteranno da giovedì 12 maggio e rimarranno in vigore fino al 30 aprile 2023. In particolare, dalle 7 sarà vietato il transito veicolare e pedonale in via di Salviano nel tratto compreso tra i civici 553 – 559. Inoltre in via di Salviano, nel tratto interessato dalla chiusura e le intersezioni con via dei Pelaghi e via della Valle Benedetta, sarà vietato il transito veicolare eccetto i mezzi di soccorso, quelli dei residenti e quelli autorizzati. Istituito anche il limite massimo di velocità di 30 km/h. I mezzi pubblici che abitualmente percorrono il tratto di via di Salviano interessato dai lavori transiteranno invece da via Lando Conti, la bretella da zona via peppino impastato a via dei pelaghi inaugurata alcune settimane fa, dove di conseguenza saranno istituite fermate bus su entrambi i sensi di marcia.

Come informa l’assessora alla Mobilità Giovanna Cepparello “nelle prossime settimane, dopo un breve periodo di assestamento, l’Amministrazione ha intenzione di istituire il doppio senso di circolazione in via dei Pelaghi, in tutto il tratto da via Costanza a via di Salviano, così come richiesto dai commercianti della zona durante l’incontro pubblico di due settimane fa. Il doppio senso resterà in vigore solo durante la fase di cantiere”.