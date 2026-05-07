Lavori in via Grande a 20 passi dalla conclusione

"Siamo a 20 passi dalla fine. Ora il compito di tutti noi cittadini è prendersene cura". Lo annuncia l'assessore Mirabelli con un richiamo al senso civico

“Ho svolto il sopralluogo stamattina. Mancano 20 passi, tra piazza Grande e via della Madonna, alla fine. Ora il compito di tutti noi cittadini è prendersene cura”. L’assessore Federico Mirabelli annuncia che il cantiere in via Grande sta ormai volgendo al termine. “Ipotizziamo la conclusione tra la fine di maggio e l’inizio di giugno. Iniziati a fine estate 2024, i lavori sono andati avanti in maniera regolare garantendo la continuità lavorativa degli esercizi commerciali. C’è grande soddisfazione”. Con il traguardo ormai vicino, via Grande si presenta oggi con un volto rinnovato. Un intervento che – come sottolineato dall’assessore – richiederà attenzione per essere mantenuto nel tempo.

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