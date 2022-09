Lavori per la realizzazione della rotatoria di via di Montenero, modifiche alla viabilità

Proseguono i lavori predisposti da Anas e Comune di Livorno per la realizzazione della nuova rotatoria di via di Montenero, all’altezza dello svincolo in entrata/uscita della Variante Aurelia. La prima fase dell’intervento, per la quale è prevista una durata di sei mesi, sta comportando modifiche alla viabilità lungo le rampe dello svincolo “Montenero”.

A partire da venerdì 30 settembre, per un mese, sarà in vigore un ulteriore provvedimento riguardante un piccolo tratto (una cinquantina di metri) di via di Montenero, quello in corrispondenza con lo svincolo: è previsto il senso unico in direzione Livorno-Montenero.

I mezzi che percorrono la direzione opposta (da Montenero per Livorno) saranno incanalati nella rampa di ingresso allo svincolo della Variante, dal quale è anche possibile ritornare su via di Montenero in direzione Mondolfi/Apparizione, senza entrare nella Variante.

Si raccomanda di ridurre la velocità e prestare la massima attenzione all’ingresso degli svincoli “Montenero” direzione sud e direzione nord della Variante, per la possibile presenza di veicoli incolonnati lungo le rampe.

