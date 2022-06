Lavori. Ripristino asfalto in via Grotte delle Fate

Dal 20 al 24 giugno in via Grotta delle Fate sarà ripristinato l'asfalto con il tappeto di usura finale della parte di strada interessato dall'importante intervento eseguito da Asa per il potenziamento della rete idrica adduttrice al serbatoio di Banditella

Per consentire l’intervento in condizioni di sicurezza saranno istituiti

– il divieto di sosta con rimozione forzata in via Grotta delle Fate nel tratto compreso tra il civico 45 r il nuovo ponte sul rio Ardenza;

– il senso unico alternato con movieri o con impianto semaforico nel medesimo tratto.

