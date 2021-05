Lavori su un tratto di viale Italia, le modifiche al traffico

Venerdì 28 maggio e poi ancora lunedì 31 maggio, martedì 1 giugno e giovedì 3 giugno, dalle 8 alle 18, saranno effettuati lavori di risanamento strutturale della carreggiata

Venerdì 28 maggio e poi ancora lunedì 31 maggio, martedì 1 giugno e giovedì 3 giugno, dalle 8 alle 18, saranno effettuati lavori di risanamento strutturale della carreggiata (fresatura e successiva bitumazione) su un tratto del viale Italia (foto archivio). Per consentire l’esecuzione dell’intervento in condizioni di sicurezza, la viabilità subirà alcune modifiche. In particolare si prevede:

– l’istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata nel tratto del viale Italia compreso tra via del Forte dei Cavalleggeri e via Carlo Meyer, limitatamente alla corsia con direzione di marcia sud-nord

– l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati per metri 15 in via del Forte dei Cavalleggeri in prossimità dell’intersezione con via C. Meyer e in via Carlo Meyer in prossimità dell’intersezione con via del Forte dei Cavalleggeri

– l’istituzione del limite massimo di velocità in 30 km/h nel tratto posto in adiacenza all’intersezione viale Italia – via del Forte dei Cavalleggeri

Nei giorni indicati la Lam Blu (e le vetture extraurbane dirette a sud) in direzione Miramare non subirà variazioni, le stesse linee in senso opposto invece dovranno transitare da V. del Forte Cavalleggeri e V. Meyer con conseguente soppressione della fermata posta in prossimità dell’intersezione fra V.le Italia e V. Meyer, in prossimità del civico 131. Tali divieti comporteranno l’abrogazione degli spazi di sosta gestiti da Tirrenica Mobilità nel tratto interessato.