Lavori urgenti sugli Scali del Vescovato

Salvo imprevisti, si prevede che i lavori per il completamento delle opere idrauliche e il successivo ripristino stradale termineranno martedì 16 gennaio

Il 9 gennaio si è verificato un guasto improvviso alla fognatura nera sugli Scali del Vescovato. Sono state attivate immediatamente tutte le procedure d’urgenza per effettuare la riparazione. Per consentire l’intervento è stato necessario istituire il divieto di transito veicolare sugli Scali del Vescovato nel tratto compreso tra via della Madonna e via Falcone e Borsellino. Salvo imprevisti, si prevede che i lavori per il completamento delle opere idrauliche e il successivo ripristino stradale termineranno martedì 16 gennaio.

