Lavoro. Bando per 15 posti a tempo indeterminato in Comune: i profili richiesti

Sono stati pubblicati tre bandi di cui uno interamente riservato a diversamente abili. Ecco come partecipare

Sono stati approvati e sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i seguenti bandi di concorso:

– Procedura selettiva pubblica, per esami, per l’eventuale assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 unità, nel profilo professionale “tecnico” (geometra), area degli istruttori – C.C.N.L.”Funzioni Locali” per il Comune di Livorno

– Procedura selettiva pubblica, per esami, per l’eventuale assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.10 unità nel profilo professionale “amministrativo” area degli istruttori-C.C.N.L. “Funzioni locali” per il Comune di Livorno interamente riservato ai disabili appartenenti alle categorie di cui alle categorie di cui all’art.1 L.12 marzo 1999,n.68.

– Procedura selettiva pubblica, per esami e titoli, per l’eventuale assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.4 unità nel profilo professionale “insegnante servizi scolastici prima infanzia”, area dei funzionari e dell’elevata qualificazione – C.C.N.L. “Funzioni Locali” per il Comune di Livorno.

Termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione: 15/06/2023 alle ore 23.59.

I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati all’Albo pretorio on line dell’Ente e sul sito internet del Comune di Livorno rispettivamente ai seguenti link:

– Amministrativo interamente riservato ai disabili

– Insegnante servizi scolastici prima infanzia

