Lavoro. Due programmatori a tempo indeterminato

Esteem, società in house del Comune di Livorno, seleziona 2 programmatori software per assunzione a tempo indeterminato

Esteem Srlu, società in house del Comune di Livorno che si occupa di progettazione e re-ingegnerizzazione di servizi per la pubblica amministrazione in chiave di innovazione tecnologica, ha pubblicato il 1° settembre un avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di 2 programmatori software a tempo indeterminato. Le mansioni di lavoro sono riconducibili alla classificazione European e-Competence Framework 3.0 livello e-2 dimensione 3 a sostegno di progetti che riguardano la gestione informatica dei tributi locali e/o altri progetti che riguardano in generale l’ICT per la Pubblica Amministrazione.

L’inquadramento fa riferimento al IV livello retributivo CCNL Commercio e terziario.

È richiesta almeno la laurea triennale in materie informatiche e tecnologiche o fisico-matematiche e almeno 6 mesi di esperienza lavorativa retribuita con mansioni attinenti a quelle previste dal bando. In alternativa un diploma di scuola superiore con almeno 24 mesi di esperienza lavorativa nell’ambito delle mansioni richieste.

Le candidature possono essere presentate entro venerdì 30 settembre. Il bando della selezione, con le informazioni dettagliate sui requisiti e sui titoli richiesti, gli argomenti di esame, i criteri di valutazione dei titoli e delle prove e l’Allegato A con le modalità di presentazione delle domande è pubblicato sul sito internet di Esteem https://www.esteemsrl.it/ – Amministrazione trasparente – Bandi di concorso – Selezioni esterne in corso

(https://www.esteemsrl.it/esteem/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/selezioni-esterne-in-corso.html)

La domanda di ammissione può essere presentata esclusivamente in modalità telematica utilizzando la sezione https://esteemsrl.selezionieconcorsi.it/ cliccando su “Partecipa” e dopo la registrazione con SPID compilando lo specifico modulo online secondo le istruzioni riportate nell’allegato A del bando.

