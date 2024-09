Lavoro, il Comune cerca un architetto

Un posto a tempo determinato e pieno per un architetto da assegnare ad una funzione di mappatura e progettazione di interventi di qualificazione di spazi e dotazioni pubbliche

ll Comune di Livorno ha attivata una procedura selettiva pubblica per la copertura a tempo determinato e pieno, ex art. 110 – 2° comma – d.lgs. 267/2000, di 1 unità cui affidare compiti di alta specializzazione, profilo tecnico (architetto), area dei funzionari e dell’elevata qualificazione – CCNL area delle Funzioni Locali, da assegnare ad una funzione di mappatura e progettazione di interventi di qualificazione di spazi e dotazioni pubbliche. L’avviso, contenente tra l’altro le indicazioni dei requisiti per l’ammissione, è consultabile al seguente link: https://www.comune.livorno.it/concorsoselezione/procedura-selettiva-pubblica-eventuale-copertura-td-ex-art-110-2deg-comma-dlgs-0. Le domande, a pena di esclusione, dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica, tramite il Portale unico del Reclutamento della Funzione Pubblica “inPA” (https://www.inpa.gov.it,) entro e non oltre le ore 23:59 del 4 ottobre 2024. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione on line, i candidati, previa lettura della “guida alla compilazione della domanda” presente in home page e delle relative FAQ (FAQ – Domande e risposte – Portale del Reclutamento inpa.gov.it), devono contattare esclusivamente il supporto direttamente dal Portale “inPA”. Non saranno prese in considerazione domande inviate con modalità diverse da quella sopra indicata.

Per eventuali informazioni:

Ufficio Programmazione assuntiva e reclutamento, U.P.D., Piano di rotazione dell’ente – Concorsi

tel. 0586 820119

