Lavoro. Il The Space Cinema cerca personale

L’impiego è part time, in orari preminentemente serali e nei giorni festivi. Per candidarsi è necessario visitare la sezione dedicata del sito di The Space Cinema al link: https://www.thespacecinema.it/lavora-con-noi

The Space Cinema, circuito che conta 35 multiplex moderni e all’avanguardia in tutta Italia, è alla ricerca di nuove risorse per il ruolo di Addetto multiplex da inserire nell’organico del The Space Cinema di Livorno.

Il The Space Cinema di Livorno è uno dei più frequentati in città ed è stato completamente rinnovato con nuove sedute recliner, un suono più coinvolgente e un nuovo bar con nuove postazioni per gelati, bibite e milkshake e caffè. Con una programmazione varia e sempre aggiornata i due multisala della città di Livorno offrono anche la possibilità di assistere ad eventi in esclusiva, anteprime, spettacoli live e concerti.

