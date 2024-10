Lavoro, selezione di Esteem per 2 posti da ausiliari del traffico e 1 da geometra

Avviate due selezioni pubbliche per titoli ed esami per la assunzione di personale a tempo indeterminato. I requisiti per fare domanda e le tempistiche

Esteem Srlu, società controllata in house partecipata al 100% dal Comune di Livorno che si occupa della progettazione di servizi a supporto della pubblica amministrazione e, da alcuni mesi, anche del servizio di gestione della sosta a Livorno, ha avviato due selezioni pubbliche per titoli ed esami per l’eventuale assunzione di personale a tempo indeterminato, per il reintegro/completamento della dotazione organica della società.

Il primo bando (2024_SA3), pubblicato oggi sul sito internet di Esteem (scadenza 27 ottobre), è per 2 posti da ausiliare del traffico, con orario parziale al 75% e livello retributivo IV del Contratto nazionale Commercio e Terziario. Occorrono il diploma di istruzione secondaria di 2° grado (scuola superiore) e almeno 6 mesi di esperienza lavorativa continuativa con mansioni attinenti a quelle previste dal bando, con attività tuttora in corso o conclusa dal 2020 in poi, prestata presso enti pubblici o società partecipate, o presso società private che svolgono servizi per le PA in appalto o concessione.

Occorre inoltre aver già ricevuto, nel corso della propria carriera lavorativa, la nomina sindacale di ausiliare del traffico, ai sensi dell’art. 12 bis del Codice della Strada. Tale nomina deve essere tuttora in corso oppure cessata successivamente al 1° gennaio 2020. Gli ausiliari del traffico svolgeranno prevalentemente mansioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni, mansioni relative a procedure amministrative di front e back office afferenti alla gestione dei parcheggi pubblici a pagamento e all’occorrenza anche mansioni relative ad altri servizi affidati ad Esteem.

La seconda selezione (Avviso 2024_SA4) sarà pubblicata sul sito di Esteem il 21 ottobre (scadenza 10 novembre) ed è per un geometra a tempo indeterminato e pieno, livello retributivo V del CCNL Commercio e Terziario, qualifica impiegatizia, per lo svolgimento prevalente di mansioni di front e back office a supporto della gestione e riscossione dei tributi comunali, del Canone Unico Patrimoniale e dei diritti sulle Pubbliche Affissioni, che richiedono specifiche conoscenze e capacità tecnico-pratiche. Occorrono il diploma di scuola superiore CAT Costruzioni Ambiente e Territorio (Geometra) o titolo superiore, e almeno 6 mesi di attività professionale continuativa esercitata previa iscrizione all’Albo dei Geometri o di lavoro retribuito (subordinato, in somministrazione o di collaborazione coordinata e continuativa) per servizi resi alla P.A. o ai cittadini per mansioni e materie attinenti alla selezione. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online, tramite la piattaforma telematica https://esteemsrl.selezionieconcorsi.it/ seguendo le istruzioni contenute nell’allegato A di ciascun bando e tenendo conto delle rispettive scadenze.

Nei bandi sono riportate tutte le informazioni dettagliate su requisiti e titoli richiesti, argomenti di esame, criteri di valutazione dei titoli e delle prove orali, modalità di presentazione delle domande e documentazione da allegare.

