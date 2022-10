Le Donne 4.0 si tagliano i capelli a sostegno delle donne iraniane

La "chiamata" è partita dalla livornese Darya Majidi, nata e cresciuta in Iran, presidente dell'associazione Donne 4.0 che si unisce così al gesto diventato virale

Le Donne 4.0 supportano le donne iraniane nella loro lotta per la libertà. Una libertà che passa anche e soprattutto dalla cultura e dall’informazione e perché questo avvenga la rete non deve e non può essere spenta. La “chiamata” è partita da Darya Majidi, nata e cresciuta in Iran ma da più di 40 anni esule in Italia. E’ tra le fondatrici e presidente dell’Associazione che, con un video sui canali social dell’associazione e delle Ambassador, esprime la sua vicinanza a chi sta lottando per la libertà. “L’Associazione Donne 4.0, che da anni si impegna a supporto dell’empowerment femminile e dei diritti delle donne tutte – scrive Majidi – non poteva rimanere in silenzio a riguardo degli ultimi fatti accaduti in Iran”. Darya Majidi sui suoi canali social esprime la sua vicinanza e quella dell’Associazione al popolo iraniano, e fa un appello al Governo iraniano. Parla in particolare ai giovani che stanno lottando per i diritti di libertà, equità, parità, diritti che – come ricorda la stessa Majidi – dovrebbero essere inalienabili nell’umanità, essendo stati sanciti oltre 70 anni fa dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Chiede a tutti di sostenere queste cause chiedendo di supportare la crescita delle tecnologie digitali perché è fondamentale sviluppare la consapevolezza nelle donne e nella collettività nel suo insieme, che la tecnologia è leva di crescita personale e professionale. Questo in linea con il 5° obiettivo dell’Agenda 2030 in materia di gender equity.

Le Donne 4.0 mettono il loro volto e si aggiungono ad iniziative che stanno crescendo in tutto il mondo, tra manifestazioni di piazza e, seguono l’esempio di organizzazioni come la Triennale di Milano e del Maxxi di Roma dove sono state posizionate delle teche per la raccolta dei capelli che verranno poi inviate all’ambasciata della Repubblica Islamica dell’Iran in segno di vicinanza e solidarietà.

