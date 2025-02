Le farmaciste di Nugola: “Grazie a tutti gli abitanti, siete stati eccezionali”

Chiara Belli e Laura Baldissarutti, le farmaciste titolari della Farmacia Nugola, che ringraziamo per la disponibilità

Chiara Belli e Laura Baldissarutti sono le titolari della Farmacia Nugola, presente nella frazione di Collesalvetti dal 2021, e dopo il furto subito nella notte tra il 2 e il 3 febbraio provano a voltare pagina guardando al bicchiere mezzo pieno: “Quando ieri mattina 3 febbraio si è sparsa la notizia – raccontano le due farmaciste, che ringraziamo per la disponibilità – abbiamo subito ricevuto la solidarietà di tutta la comunità”. Tante le manifestazioni di affetto e vicinanza da parte di tutti: “Dalle persone più giovani a quelle più anziane c’è stato chi si è offerto di aiutarci a pulire, chi di portarci il pranzo perché ieri siamo state tutto il giorno impegnate a sistemare. Addirittura un signore ci ha chiesto se avevamo bisogno di sovvenzioni, una colletta in pratica. Abbiamo risposto che non era necessario. Sono stati tutti eccezionali, davvero”. Ma le farmaciste, questo aspetto, avevano già avuto modo di conoscerlo: “Non avevamo dubbi sul fatto che gli abitanti di Nugola fossero così: una generosità d’animo come quella di questa giorni ci era stata espressa lo scorso anno quando in tanti vennero ad aiutarci a togliere l’acqua dalla farmacia in seguito alla alluvione. Perciò dopo averli già ringraziati tutti quanti, uno per uno, cogliamo l’occasione per farlo pubblicamente”. Per quanto riguarda il furto, i ladri hanno agito nel giro di pochi minuti. Dopo aver tirato la grata con una corda agganciata ad un’auto sono riusciti a penetrare il vetro anti sfondamento e una volta all’interno hanno messo a soqquadro i locali. “E’ stato veramente spiacevole, per non dire brutto, provare la sensazione di violazione del tuo spazio”.

