“Aiutaci a tenere pulita Livorno”. Le modifiche alla raccolta a Pasqua e Pasquetta

Aamps/RetiAmbiente ringrazia i cittadini per la preziosa collaborazione e augura a tutti buone feste

In occasione delle festività di Pasqua e Pasquetta, Aamps/RetiAmbiente conferma la continuità dei servizi di igiene urbana su tutto il territorio comunale. Per garantire una città accogliente e pulita durante i giorni di festa, l’Azienda ha predisposto un piano operativo che prevede il potenziamento di alcune attività di pulizia, a fronte di specifiche rimodulazioni dei calendari di raccolta.

L’appello alla collaborazione: “Aiutaci a tenere pulita Livorno”

Per prevenire fenomeni di degrado e ottimizzare la capienza dei contenitori, Aamps/RetiAmbiente rivolge un invito alla cittadinanza:

Riduci i volumi: pressa e spezza scatole di carta e imballaggi prima di inserirli nei contenitori.

Uso corretto dei cestini: i cestini getta-carte nelle piazze e sul lungomare sono riservati ai piccoli rifiuti dei passanti. È vietato e sanzionabile utilizzarli per i sacchi domestici del “Porta a Porta”.

No agli abbandoni: il decoro di strade e piazze dipende dal rispetto dei punti di raccolta.

Pasqua (05/04/26): il servizio sarà svolto secondo i normali calendari di raccolta.

Calendario Raccolta Pasquetta (lunedì 06/04/2026)

Di seguito le variazioni previste per i diversi quartieri.

LIVORNO SUD (Blu): Il servizio Indifferenziato è posticipato a lunedì 13/04.

VITTORIA, STAZIONE, ZOLA (Gialla) e S. JACOPO, MARRADI (Verde): La raccolta dell’Organico sarà effettuata esclusivamente per le utenze con esposizione a mastelli. Esporre i rifiuti dalle 21:00 di domenica 05/04 alle 06:00 di lunedì 06/04.

LIVORNO EST (Indaco): Raccolta Multimateriale anticipata alla mattina. Esporre i rifiuti dalle 21:00 di domenica 05/04 alle 06:00 di lunedì 06/04.

PICCHIANTI e PORTA A TERRA (Violetto): Il Multimateriale è posticipato a martedì 07/04.

LIVORNO NORD (Rossa): Servizio Multimateriale regolare, nessuna variazione.

CENTRO E PENTAGONO: Confermata la vuotatura regolare di tutte le postazioni ad accesso controllato e dei cassonetti stradali del centro.

Centri di Raccolta e Uffici

Chiusura (05/04 e 06/04): Centro di Raccolta (Via Cattaneo 81) e Centro del Riuso Creativo “Evviva”.

Punti di Contatto e Uffici: Chiusi lunedì 06/04. Riapertura regolare martedì 07/04.

Le attività di spazzamento manuale con supporto meccanizzato (no cartelli fissi), la pulizia intorno ai cassonetti e la vuotatura dei cestini saranno operative sia nella mattina di Pasqua che di Pasquetta per garantire il massimo decoro urbano. Aamps/RetiAmbiente ringrazia i cittadini per la preziosa collaborazione e augura a tutti buone feste.

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