Le opere di Blu Cammello protagoniste su Rai3

Riccardo Bargellini, artista e direttore artistico dei laboratori del Blu Cammello (immagine tratta dal servizio)

Un riconoscimento al percorso artistico e sociale che coinvolge circa 150 persone nei laboratori di Brikke Brakke. Cinzia Porrà: "L'arte rappresenta uno strumento prezioso nei percorsi di salute mentale"

Le opere realizzate nei laboratori artistici del Centro Diurno Blu Cammello di Livorno sono state protagoniste a Firenze della mostra “Ritmi Infiniti”, un percorso espositivo che mette in dialogo memoria, salute mentale e Art Brut internazionale, ripercorrendo le esperienze creative sviluppate dall’epoca di Basaglia a oggi. Un riconoscimento importante per il lavoro portato avanti a Livorno e per la creatività delle persone che frequentano i laboratori, le cui produzioni hanno trovato spazio anche nella trasmissione televisiva “O anche no” di Daniele Cassioli, andata in onda domenica scorsa su Rai3, ma ancora visibile su RaiPlay. Allestita a Palazzo Bastogi, nell’ambito delle iniziative di Palazzo Aperto e in occasione della Giornata mondiale della salute mentale, la mostra ha riunito una selezione di opere pittoriche e scultoree provenienti da due realtà storiche toscane: La Tinaia di Firenze e il Blu Cammello/Brikke Brakke di Livorno. Due esperienze che, con rispettivamente 50 e 30 anni di attività, rappresentano punti di riferimento anche a livello internazionale nel campo della produzione artistica legata alla salute mentale. Curata da Riccardo Bargellini, artista e direttore artistico dei laboratori del Blu Cammello, l’esposizione ha proposto un racconto attraverso opere, linguaggi e sensibilità differenti, mostrando come l’arte possa diventare uno spazio di libertà, espressione personale e costruzione dell’identità. Le creazioni realizzate nei laboratori non sono semplicemente manufatti, ma veri e propri diari emotivi, capaci di raccontare esperienze, vissuti e mondi interiori che attraverso la creatività trovano una forma di comunicazione e relazione con gli altri. Un passaggio importante anche sul piano culturale e sociale: significa superare lo stigma legato alla salute mentale e riconoscere alle persone, prima ancora che il ruolo di utenti dei servizi, quello di artisti, con una propria poetica, capacità espressiva e sensibilità. “Siamo particolarmente soddisfatti che le opere del Blu Cammello abbiano trovato spazio in un’esposizione di questo valore e siano state raccontate anche attraverso una trasmissione televisiva nazionale – afferma Cinzia Porrà, direttrice della Zona Distretto Livornese –. È un risultato che dà visibilità al lavoro svolto quotidianamente dai nostri servizi insieme alla cooperativa Brikke Brakke e, soprattutto, alle capacità e ai talenti delle persone che frequentano i laboratori. L’arte rappresenta uno strumento prezioso nei percorsi di salute mentale: favorisce l’espressione di sé, crea relazioni e permette di comunicare anche attraverso linguaggi diversi dalle parole. Ma ha anche una grande forza culturale, perché contribuisce a superare pregiudizi e a cambiare lo sguardo sulla fragilità, riconoscendo le persone per quello che sanno creare e per il valore delle loro opere. Ringrazio Giuseppe Martucci, referente dell’Area Lavoro e del Centro Diurno Blu Cammello, Paola Guglielmi, direttrice della Salute Mentale di Livorno, e Riccardo Bargellini, direttore artistico della cooperativa sociale Brikke Brakke, per l’impegno e la professionalità con cui contribuiscono a portare avanti questa esperienza”.

L’esperienza dei laboratori. I laboratori del Centro Diurno Blu Cammello sono gestiti da Brikke Brakke in collaborazione con l’Azienda USL Toscana nord ovest e coinvolgono circa 150 utenti dell’Unità funzionale Salute Mentale Adulti di Livorno. Le attività sono condotte da soci lavoratori della cooperativa, maestri d’arte qualificati, e coordinate da un direttore artistico che valorizza le diverse produzioni e le capacità di ciascun partecipante. Pittura, scultura e lavorazioni artigianali diventano così occasioni per sperimentare, acquisire competenze, sviluppare autonomia e dare forma alla propria creatività. Ogni oggetto è unico, realizzato a mano e spesso utilizzando materiali naturali o di recupero, secondo una filosofia che attribuisce valore anche al riuso e alla possibilità di trasformare materiali di scarto in nuove creazioni. La partecipazione alla mostra fiorentina e la presenza su Rai3 rappresentano dunque un’importante occasione di visibilità per un’esperienza che, da trent’anni, dimostra come i laboratori artistici possano essere luoghi di produzione culturale, oltre che spazi di inclusione e di promozione della salute. Un modo concreto per affermare che la creatività non ha etichette e che ogni persona ha una storia, un linguaggio e un talento da poter condividere.

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