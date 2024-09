Queste nuvole sono dette “mammatus”

Foto di Lorenzo Catania che ringraziamo per la disponibilità

Le nuvole “cotonate” che si sono formate stasera, dopo il temporale e prima del tramonto, hanno un nome. Anzi un soprannome. Sono infatti chiamate, in gergo tecnico, “mammatus“. A dirlo è il meteorologo livornese Lorenzo Catania che ringraziamo per la consueta disponibilità e la spiegazione del fenomeno: “Si formano spesso al dissolversi di forti temporali, anche se occasionalmente esistono altre condizioni favorevoli al loro sviluppo. Nel caso dell’evento di oggi il tutto è stato generato da un fronte di aria asciutta e densa che, avvicinandosi dal mare verso la Toscana, ha dapprima sollevato l’aria più tiepida ed umida che si trovava di fronte provocando i temporali; poi ha spazzato via le nuvole più basse, lasciando uno strato nuvoloso solo ad alta quota. Qui l’aria estremamente fredda – sui -40°C – ha portato al congelamento di tutta l’acqua contenuta nella nuvola; pezzi di ghiaccio che poi hanno cominciato a precipitare verso il suolo. L’aria asciutta che hanno però trovato pressoché subito i cristalli di ghiaccio durante la caduta ne ha provocato la sublimazione e quindi la “scomparsa” ai nostri occhi. Le singole “palline” di nuvola individuano i singoli “rovesci di ghiaccio” in aria molto asciutta, pertanto ben delineati e netti”.

