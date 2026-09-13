Le piantine sul davanzale diventano un dono per il quartiere

Il davanzale di Francesca

“Prendetene una e fatela crescere”. Francesca e la figlia Matilde raccolgono i nuovi butti dal loro giardino, li confezionano con materiali di riciclo e li lasciano ai passanti. In meno di 24 ore “adottate” quindici piantine

Un davanzale che si trasforma in un piccolo angolo verde aperto a tutti. Succede in via Carlo Meyer, dove Francesca e sua figlia Matilde hanno dato vita a un’iniziativa semplice quanto originale: raccogliere i nuovi butti delle piante del loro giardino e lasciarli a disposizione dei passanti gratuitamente. “Insieme a mia figlia, raccogliamo i nuovi butti in esubero dalle piante del nostro giardino, li confezioniamo a costo zero con materiali di riciclo e li lasciamo sul muretto di casa come dono per i passanti”, racconta Francesca che ringraziamo per la disponibilità. Un gesto nato quasi spontaneamente che ha trovato subito una risposta positiva da parte di chi vive o attraversa la zona. In un paio di occasioni Francesca e Matilde hanno preparato circa quindici piantine, mettendole poi sul muretto davanti. Il risultato? Sono state tutte “adottate” in meno di 24 ore. E non è finita qui. Alcuni dei nuovi proprietari hanno voluto lasciare anche un piccolo messaggio di ringraziamento, trasformando quello che poteva essere soltanto uno scambio di piantine in un momento di relazione tra vicini e passanti. “Per noi è un’attività divertente e sostenibile, ma anche un piccolo gesto per propagare il verde urbano e creare un bel legame sociale con il quartiere”. Così, su un semplice muretto di via Carlo Meyer, una piantina può diventare molto più di un regalo. Può essere un invito a prendersi cura di qualcosa, a far crescere un nuovo angolo verde e, perché no, a lasciare a propria volta un piccolo segno di gentilezza.

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