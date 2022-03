Le rubano le scarpe lasciate sul pianerottolo: denunciato un livornese di 25 anni

Denunciato per ricettazione in concorso con persona rimasta ignota un livornese classe 1997

Nella mattinata di mercoledì 2 marzo gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della polizia sono intervenuti in via Filzi. Qui una signora aveva richiesto l’intervento delle forze dell’ordine in quanto, durante la nottata, le erano state rubate le scarpe dal pianerottolo della sua abitazione (foto d’archivio).

La mattina seguente la donna derubata ha visto le sue scarpe indosso ad una persona, successivamente identificata come cittadino del 1997 di Livorno, il quale è stato denunciato in stato di liberà per il reato di ricettazione in concorso con persona rimasta ignota.