Le telecamere di Italia 1 a Livorno

Da sinistra Enrico Faggioni e Luca Fiordi

Luca e Paolo Fiordi, Enrico Faggioni e Ursula Pareti hanno accompagnato i telespettatori di Studio Aperto MAG in un viaggio tra i Fossi Medicei, il Cacciucco e gli stornelli livornesi. Luca: "Quando c'è da parlare bene di Livorno noi ci siamo"

Livorno è stata nuovamente al centro dell’attenzione nazionale grazie a un servizio realizzato da Studio Aperto Mag, andato in onda stasera su Italia 1 nello speciale della fascia delle 19.00. Dopo il servizio trasmesso a gennaio dedicato al Ponce e alla Riòtta Briàa, la trasmissione è tornata nella città labronica per raccontare alcune delle sue tradizioni più autentiche: il Cacciucco, i Fossi Medicei e gli stornelli livornesi. Al servizio hanno partecipato Ursula Pareti, in rappresentanza delle Guide Storiche di Livorno, i ristoratori Luca e Paolo Fiordi ed Enrico Faggioni, noto interprete della tradizione degli stornelli livornesi. Le riprese si sono svolte durante un suggestivo tour in battello con partenza dalla Fortezza Nuova. Nel corso della navigazione il gruppo ha attraversato alcuni dei luoghi più caratteristici della città, passando sotto il celebre Voltone, costeggiando il Mercato Centrale e transitando davanti al monumento dei Quattro Mori, simbolo di Livorno. Il percorso si è poi concluso con il ritorno al punto di partenza. Durante il tragitto, Ursula Pareti ha illustrato la storia dei Fossi Medicei e dei principali monumenti incontrati lungo il percorso, offrendo ai telespettatori un racconto ricco di curiosità e approfondimenti sul patrimonio storico e culturale cittadino. Ad arricchire ulteriormente l’atmosfera del tour è stato Enrico Faggioni, che ha eseguito alcuni tradizionali stornelli livornesi, portando davanti alle telecamere una delle espressioni più genuine della cultura popolare locale. Una volta rientrati alla Fortezza Nuova, il servizio si è concentrato sul protagonista gastronomico della puntata: il cacciucco. Qui Paolo Fiordi ha presentato il celebre piatto simbolo della cucina livornese, spiegandone le caratteristiche, la storia e gli ingredienti che ne fanno una delle ricette più rappresentative della tradizione marinara toscana.

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