Le telecamere di Linea Blu a Livorno

Nella prima foto la troupe all'Andana degli Anelli durante le riprese di alcuni momenti di "Chi siamo noi", nella seconda Alessio Marra e i suoi vogatori

Puntata dedicata al rapporto fra la città e il porto che vedrà protagonista lo spettacolo "Chi siamo noi" di Gabriele Benucci e Fabrizio Brandi. E non mancherà il racconto di Alessio Marra, fresco vincitore della pergamena "per l’impegno nella valorizzazione dell’identità livornese"

Livorno di nuovo protagonista in tv. Stavolta sono venute a trovarci, diciamo così, le telecamere di Linea Blu per una puntata dedicata al rapporto fra la città e il porto. All’interno di questa tematica, ieri pomeriggio 7 luglio la troupe dello storico programma di Rai Uno ha ripreso all’Andana degli Anelli alcuni momenti dello spettacolo “Chi siamo noi” di Gabriele Benucci e Fabrizio Brandi dedicato alla storia della Compagnia Lavoratori Portuali di Livorno negli anni Settanta e Ottanta – il 18 aprile scorso ha debuttato ai Quattro Mori e a maggio è andato in scena agli Hangar Creativi in occasione della Biennale del Mare – che ha visto Brandi, interprete dello spettacolo stesso, leggere alcuni passaggi della storia della Compagnia. Nel corso della puntata non mancheranno poi immagini riguardanti le bellezze di Livorno come il Mercato Centrale, con un riferimento al piatto della tradizione gastronomica labronica quale il cacciucco. Inoltre vedremo in azione il presidente della sezione nautica del Salviano, Alessio Marra, fresco vincitore di una pergamena per l’impegno nella valorizzazione dell’identità livornese, che vogando lungo i canali insieme a Giorgio Boccini, Simone Nieri, Roberto Merlino, Daniele Cipolli, Claudio Gigliucci e Daniele Angulo racconterà la Risiatori e la storia degli Scarronzoni. La puntata, condotta da Donatella Bianchi e Fabio Gallo, andrà in onda nel mese di agosto.

