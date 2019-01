Le telecamere Rai di “BellItalia” in città, tra storia e bellezze da scoprire

Un servizio di oltre dieci minuti alla scoperta delle meraviglie del "Pentangono" del Buontalenti. Il giornalista Rai: "Livorno è tante città in una. E sono tutte da scoprire"

Un servizio di oltre dieci minuti (clicca qui per vederlo dal minuto 9.45 fino al minuto 21.05) alla scoperta delle bellezze della nostra città, tra interviste a personaggi storici di Livorno come il maestro d’ascia Fulvio Pacitto o il ristoratore “Beppino” Mancini, e passeggiate in luoghi meravigliosi come l’interno del Cisternone (nel fermo immagine tratto dal video e pubblicato in pagina) o del Mercato Centrale, o dentro le cantine ad altezza fossi o sul lungomare del Romito. Il tutto condito da aneddoti (“si narra che il primo chicco di caffè in Europa sbarcò proprio a Livorno”) e storie “segrete” svelate dal giornalista di Rai 3 Marco Hagge e dall’assessore alla Cultura Francesco Belais intervistato durante il tour nelle meraviglie della nostra città insieme ad altri personaggi cardine del nostro “Pentagono”.

“Livorno è tante città in una – conclude il servizio l’inviato Rai – e sono tutte città da scoprire”.

E’ questo in sintesi il servizio di “BellItalia”, la rubrica della Rai Regione che settimanalmente porta alla luce le straordinarietà delle città del nostro Belpaese. Livorno è stata una delle città sotto i riflettori della puntata del 5 gennaio scorso. Un’altra bella vetrina per chiunque non l’avesse mai “assaporata” o per chi, magari, tante cose se non le sapeva o non se le ricordava. Un altro motivo, se mai ce ne fosse bisogno, per amare la nostra Livorno la “Città delle Nazioni”.

