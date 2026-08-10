Al Picchi le vecchie glorie del Livorno e del Bari Calcio in campo per ricordare Igor Protti

Le Vecchie Glorie del Livorno sfideranno la Asd Bari 93. Prima dell'amichevole la cerimonia per l'intitolazione di "Largo Igor Protti", poi il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza a sostegno di iniziative e associazioni livornesi

Il 24 settembre sarà un giorno speciale tutto dedicato ad Igor Protti. Allo Stadio Armando Picchi andrà in scena un’amichevole di beneficenza in memoria di Igor. A scendere in campo saranno le Vecchie Glorie del Livorno (i fratelli Lucarelli, Chiellini, Galante Amelia, Ruotolo, Diamanti e tanti altri) e la Asd Bari 93, realtà non profit che riunisce ex calciatori biancorossi, compagni di squadra di Igor Protti (Mister Materazzi, Tovalieri, Alessio, Fontana, Amoruso, Ventola, Bigica, Barone e tanti altri) impegnati in iniziative sociali e solidali. Le due squadre, accompagnate dai sindaci Vito Leccese e Luca Salvetti ed alla presenza della famiglia di Igor, si ritroveranno insieme per onorare la memoria e il legame speciale che ha unito Igor ad entrambe le tifoserie e alle due città. L’evento avrà carattere benefico: il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza, a sostegno di iniziative, enti o associazioni di Livorno. Un’occasione per ritrovarsi in nome dei valori dello sport e per ricordare un campione che ha saputo conquistare tutti con la stessa passione e la stessa umiltà. Prima della partita, alle ore 18, si svolgerà la cerimonia per l’intitolazione con il nome “Largo Igor Protti” della zona antistante l’ingresso principale dello stadio, promossa dal sindaco Luca Salvetti e approvata dal Consiglio comunale di Livorno.

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