Lem. Avviso di selezione pubblica per una figura per promozione e progettazione turistica

La sede della Fondazione LEM

La Fondazione Lem ricerca una figura con competenze linguistiche per la promozione e progettazione turistica tramite l'avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di una unità con competenze linguistiche per attività di promozione e progettazione turistica

La Fondazione Lem ricerca una figura con competenze linguistiche per la promozione e progettazione turistica tramite l’avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di una unità con competenze linguistiche per attività di promozione e progettazione turistica.

OGGETTODELLA SELEZIONE

La Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea indice una selezione pubblica, mediante valutazione dei titoli presentati e prova orale, finalizzata all’assunzione a tempo determinato di n. 1 unità di personale da inserire nell’area promozione e accoglienza turistica.

La figura selezionata sarà coinvolta in attività di accoglienza e front-office, supporto linguistico e promozione del territorio, con particolare attenzione alla gestione dei flussi turistici internazionali. Inoltre, collaborerà allo sviluppo della promozione turistica dell’ambito livornese, al consolidamento della rete degli operatori locali e alla partecipazione a fiere di settore, sia a livello nazionale che internazionale.

TIPOLOGIACONTRATTUALE

Duratadel contratto: 4 mesi (indicativamente da giugno a settembre 2025)

Tipologia:Contratto a tempo determinato, part-time 80%

CCNLdi riferimento: Terziario Confcommercio, Impiegato 3 Livello.

Sededi lavoro: Livorno, presso il Cisternino di Città e altri luoghi di interesse turistico.

REQUISITIDI AMMISSIONE Requisitigenerali

I candidati devono possedere, alla data di pubblicazione del presente avviso:

Cittadinanzaitaliana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, oppure cittadinanza di Paesi terzi con regolare permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa in Italia

Idoneitàfisica all’impiego per le mansioni previste

Godimentodei diritti civili e politici

Assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione

Nonessere esclusi dall’elettorato politico attivo

Requisitispecifici

Conoscenzafluente di almeno due lingue straniere, obbligatoriamente tra inglese, francese e spagnolo

Esperienza documentata in attività di accoglienza turistica, promozione e progettazione turistica,nonché in ambito Tour Organizer o Tour Operator, con eventuale partecipazione a fiere di settore.

Titoli preferenziali

Laureain ambito turistico, linguistico o comunicazione

Patentinoaccompagnatore turistico Regione Toscana

MODALITÀDI PARTECIPAZIONE

I candidati dovranno inviare, entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 30 maggio 2025, la seguente documentazione all’indirizzo email: [email protected]

Domandadi partecipazione compilata e firmata

Curriculum vitae firmato, con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi delRegolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003

Dichiarazionesostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti richiesti

Copiadi un documento di identità in corso di validità

MODALITÀDI SELEZIONE

La selezione avverrà mediante valutazione dei titoli presentati e prova orale.

COMUNICAZIONEDEGLI ESITI

L’esito della selezione sarà comunicato ai candidati selezionati tramite email. La Fondazione LEM si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione nel caso in cui nessuna candidatura sia ritenuta idonea.

TUTELADEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura di selezione.

PUBBLICAZIONEDEL BANDO

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale della Fondazione LEM (www.fondazionelem.it) nella sezione “Amministrazione Trasparente” dal 20 maggio 2025 al 30 maggio 2025.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Fondazione LEM al numero 0586 824941 o via email all’indirizzo [email protected]

Condividi:

Riproduzione riservata ©