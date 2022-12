Leonardo, Edoardo, Emma e Alice i nomi più gettonati nel 2022

Luna tra le novità, perde appeal Giorgia. Un ringraziamento alle ostetriche e all'Azienda USL Toscana Nord Ovest per la collaborazione

Sono stati più di 800 i nuovi nati nel reparto di ostetricia dell’ospedale di Livorno nel corso del 2022. Quali sono stati i nomi più gettonati dai neo genitori? Grazie alla collaborazione delle ostetriche e dell’ufficio stampa della Usl Toscana nord ovest possiamo svelarvi che i nomi più gettonati sono stati Leonardo (primo posto) e Edoardo (secondo posto); Emma (prima) e Alice (seconda). Curiosità: Leonardo e Edoardo sono stati i nomi più scelti anche nel 2021; Leonardo addirittura è risultato il più scelto in Italia nel 2021 secondo l’indagine Istat. Altra curiosità: quest’anno il nome Giorgia non compare in cima alle preferenze, mentre è stato al primo posto nel 2021. Invece quest’anno tra i nomi femminili più scelti troviamo anche Luna.

Condividi: