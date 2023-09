Leonardo Pavoletti scende in campo per i più bisognosi

Leonardo Pavoletti al centro con il gruppo di Exmè

Il calciatore livornese del Cagliari ha consegnato pacchi alimentari alle famiglie cagliaritane di TiAbbraccio: "Aiutare il prossimo ti riempie il cuore e ti restituisce molto più di quanto dai. È stato un onore e un privilegio per me aver dato un piccolo contributo". La Domus de Luna: "Si è comportato come uno di noi: disponibile per tutti, pronto all'ascolto e all'abbraccio"

Il calciatore livornese del Cagliari Leonardo Pavoletti è sceso in campo per le famiglie cagliaritane in difficoltà. Attraverso la Domus de Luna, onlus cagliaritana che aiuta bambini, ragazzi e mamme in situazione di grave difficoltà come si legge sul sito, Pavoletti ha consegnato pacchi alimentari alle famiglie di TiAbbraccio, centro di raccolta vestiario e cibo di Exmè, il centro giovani nato dal progetto di Domus de Luna. “È un onore e un privilegio per me dare un piccolo contributo a chi ogni giorno fa qualcosa di grande per i più bisognosi – spiega il giocatore a QuiLivorno.it attraverso l’ufficio stampa del Cagliari calcio che ringraziamo per la disponibilità – Mi fa sempre enorme piacere mettermi a disposizione di associazioni e individui che fanno molto sul territorio, come accaduto ora con Domus de Luna e come fatto in passato con altre realtà di Cagliari e della Sardegna. L’obiettivo è fare sempre di più perché noi che abbiamo la fortuna di possedere tanto sentiamo il dovere di restituire qualcosa. Aiutare il prossimo ti riempie il cuore e ti restituisce molto più di quanto dai, da parte mia l’abbraccio a tutte le famiglie e soprattutto bambini che necessitano di una mano”. Il commento di Ugo Bressanello, presidente della Fondazione Domus de Luna, che ringraziamo per la disponibilità: “Io non sapevo chi fosse Pavoletti, non seguo il calcio. Ho sentito che un giocatore ha fatto tornare il Cagliari in serie A e ho capito che era lui. Io però ho conosciuto Leonardo. Sguardo pulito e grande sorriso. Sia in Comunità con bambini e ragazzi, sia con le famiglie durante la distribuzione della spesa all’Exmè, si è comportato come uno di noi: disponibile per tutti, pronto all’ascolto e all’abbraccio. Speriamo Leonardo sia a lungo al nostro fianco”.

